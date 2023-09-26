الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل تشريعية النواب: الرئيس السيسى خاض حربًا شرسة ضد الإرهاب وصوتى له

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إنه قام بتزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا لعدة أسباب، أولها أنه القائد الذي يستطيع تكملة ما بدأه من إنجازات على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.

انتشل مصر من الوقوع في فخ عميق

وتابع: ثانيًا أن أقل واجب تجاه الرئيس هو دعمه ومساندته، لأنه بالفعل انتشل مصر من الوقوع في فخ عميق كان معدًا له بإحكام، ولولا فضل الله ثم الرئيس السيسي لما كنا الآن في هذا الوضع، وأعتقد أن هناك دولًا كثيرة من الجوار تعرضت لمحن وربنا بفضله وبالرئيس السيسي نجانا منها.

وقال النائب إن هذا اليوم يوم لرد الجميل وفقًا لنص المادة 142 من الدستور يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

txt

"عملنا توكيلات بدعمه في الانتخابات الرئاسية".. مواطنو الفيوم: السيسى الأقدر على قيادة البلاد بالمرحلة المقبلة

txt

أول توكيل رسمى لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية (صور)

أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى العرس

وفي السياق ذاته، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، وهى أحد الاستحقاقات الدستورية.

وقال النائب إيهاب الطماوي، فى تصريحات صحفية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجي، وخاض حربًا لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى أرادت تخريب البلاد، وأسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ فى أهم مبادئها أن  دولة العدل والقانون والمساواة الكاملة متحققة لجميع المواطنين.

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن الدولة المصرية ماضية فى اختيار كفاءتها، بواقع أن لكل مجتهد ومعيار التميز فيها الكفاءة، مشددًا على أنه وقع نموذج التزكية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

عضو مجلس النواب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي شعارات مصر المادة 142 من الدستور الترشح لرئاسة الجمهورية عشرون عضو ا خمسة وعشرين ألف مواطن

مواد متعلقة

7 مكاتب توثيق تستقبل المواطنين لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

"الغد": "الوطنية للانتخابات" حريصة على تنظيم الانتخابات الرئاسية بصورة تليق بمصر

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة