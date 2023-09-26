وكيل تشريعية النواب: الرئيس السيسى خاض حربًا شرسة ضد الإرهاب وصوتى له

قال النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إنه قام بتزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا لعدة أسباب، أولها أنه القائد الذي يستطيع تكملة ما بدأه من إنجازات على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.

انتشل مصر من الوقوع في فخ عميق

وتابع: ثانيًا أن أقل واجب تجاه الرئيس هو دعمه ومساندته، لأنه بالفعل انتشل مصر من الوقوع في فخ عميق كان معدًا له بإحكام، ولولا فضل الله ثم الرئيس السيسي لما كنا الآن في هذا الوضع، وأعتقد أن هناك دولًا كثيرة من الجوار تعرضت لمحن وربنا بفضله وبالرئيس السيسي نجانا منها.

وقال النائب إن هذا اليوم يوم لرد الجميل وفقًا لنص المادة 142 من الدستور يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى العرس

وفي السياق ذاته، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، وهى أحد الاستحقاقات الدستورية.

وقال النائب إيهاب الطماوي، فى تصريحات صحفية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجي، وخاض حربًا لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى أرادت تخريب البلاد، وأسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ فى أهم مبادئها أن دولة العدل والقانون والمساواة الكاملة متحققة لجميع المواطنين.

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن الدولة المصرية ماضية فى اختيار كفاءتها، بواقع أن لكل مجتهد ومعيار التميز فيها الكفاءة، مشددًا على أنه وقع نموذج التزكية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.