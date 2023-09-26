الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تحتفل بعيد القديس منصور دي بول

كنيسة
كنيسة

احتفلت  كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، بعيد القديس منصور دي بول، حيث شملت الاحتفالية تكريم أبناء الجمعية ممن هم في المراحل الدراسية المختلفة، من الابتدائية وحتى الجامعية، بالإضافة إلى ممن هم تخرجوا، وأنهوا دراستهم الجامعية.

تفاصيل الأحتفال

رفعت الذبيحة الإلهية على نية رسالة الجمعية المنصورية، وقدمها الأب هدية تامر، أحد رعاة الكاتدرائية. وفي كلمته، أشاد برسالة الفرح، والغنى، التي يختبرها الخادم المنصوري، وهو ما عاشه بالفعل القديس منصور دي بول، مقدمًا حياته من أجل خدمة، ومحبة الآخر.

شارك في الاحتفالية المهندس منير ساويرس، رئيس مجلس إدارة مار منصور المركزية، وأيضًا فرع القاهرة، والسيد يوسف فكري، عضو مجلس إدارة الجمعية، وبعض أعضاء المكاتب الأخرى، التابعة للجمعية.

في ختام الذبيحة الإلهية، تفضل السيد مجدي خيري، رئيس الجمعية بالكاتدرائية "مكتب القديس باخوم"، بتقديم نبذة عن الجمعية، ونشاطها، ورعايتها لنحو خمسة وعشرين أسرة، مشيرًا الى فرحة الجمعية، وأعضائها بما يحققه أبناءها من نجاحات، وتفوق على المستويين الدراسي، والمهني.

وامتدت الاحتفالية إلى قاعة الأنبا يوحنا كابس، الملحقة بالكاتدرائية، حيث انضم إليها الأب بولس جرس، راعي الكاتدرائية، والأب أنطونيوس سماحة، للمشاركة في فقرة التكريمات، ومنح شهادات التقدير لجميع الناجحين من أبناء الجمعية، بهمة الأخ وجدي رؤوف، والأخ وجيه شوقي.

 مكتبان تابعان للجمعية بفرع القديس باخوم

جدير بالذكر أنه يوجد بالكاتدرائية مكتبان تابعان للجمعية فرع القديس باخوم، وموعده السبت أسبوعيًا، وفرع القديس بولس الناسك، وموعده الأربعاء أسبوعيًا.

وكان الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، قد أجرى زيارة رعوية إلى كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية نزلة مصطفى (عزبة أبوجبل) بمركز ديروط، وقد ترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي حيث عاون نيافته فى الصلاة الاب وسيم وهيب والاب عمانوئيل عادل رعاة الكنيسة وحضر صلاة القداس الراهبات الاليزابتيين اللواتي يخدمن بالرعية فضلأً عن مشاركة عدد كبير من بناء الرعية المباركة.

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