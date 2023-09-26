"الإسكندراني" في احتفالية المولد النبوي ببيت السحيمي الخميس

بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، احتفالية للمنشد طه الإسكندراني وفرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم "الإسكندراني" مجموعة من أروع القصائد في المدح النبوي لكبار الشعراء والمنشدين منها: "البوردة" للإمام البوصيري، "ميلاد طه"، "يارب صلي"، "مواكب النور"، و"يا صلاة الزين"، بالإضافة إلى أعماله الخاصة.

نبذة عن الإسكندراني

جدير بالذكر أن "الإسكندراني" تتلمذ على يد والده المُبتهل والقارىء بالإذاعة والتليفزيون الشيخ إبراهيم الإسكندراني، تعلم منه فن الأداء وعلم المقامات والتواشيح، وشارك معه بالعديد من الحفلات كــ ليالي التليفزيون وأضواء المدينة والثقافة الجماهيرية.. وغيرها، كما درس بمعهد الموسيقى العربية عام 1979م، إلى أن أسس فرقة روحانيات للإنشاد الديني عام 2001م، وقدم الكثير من التسجيلات للإذاعة والتليفزيون، وله إسهامات بارزة في تعليم فنون الإنشاد والابتهال الديني، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة في لجان التحكيم بالعديد من مسابقات الإنشاد الديني المحلية والدولية.

حفل موسيقي للفنان ماريو سعيد بمركز إبداع قبة الغوري

وفي سياق آخر؛ أقام مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الجمعة الماضية، حفلا موسيقيا للفنان ماريو سعيد، وتضمن برنامج الحفل مجموعه من أعمال كبار الملحنين إلى جانب عدد من مؤلفاته منها: خفيف الروح، زورونى، التحفجية، صولو عود، وشقاوة ماريو سعيد.

ماريو سعيد؛ عازف عود ومؤلف موسيقى، تخرج من بيت العود العربى تحت إشراف الفنان العالمى نصير شمة بتقدير عام امتياز ثم بدأ عمله أستاذ لآلة العود ببيت العود العربي، له العديد من المؤلفات الموسيقية، أطلق البومه الأول "ونس" عام 2022، وألبوم "رمادى" عام 2023، أسس فرقته "صول"، كما أقام معها الكثير من الحفلات فى مختلف المسارح فى القاهرة وخارجها، بالإضافة إلى حفلاته الفردية، وحاز على جائزة نقولا لطيف للفنان الاكثر نشاطاً عن عام 2022.