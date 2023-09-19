روائع الموسيقى العربية في حفل ببيت السحيمي الخميس

يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، حفلاً غنائيًا للمطرب مُحيي صلاح وفرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن يُغني محيي صلاح مجموعة من أجمل الأعمال لكبار الملحنين المصريين: سيد درويش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد الموجي وكمال الطويل منها: "ياحلو صبح"، "طاير يا هوا"، "على رمش عيونها"، والحلوة داير شباكها.. وغيرها من الأعمال الغنائية التي تُحاكي وتظهر جماليات الهوية الفنية المصرية.

محيي صلاح

يُذكر أن محيي صلاح صوليست بدار الأوبرا المصريه بفرقة الموسيقى العربية للتراث، شارك فى عدد من المهرجانات الموسيقية والغنائية الدولية منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، مهرجان القلعة، قرطاج بتونس، والمالوف بالجزائر، كما شارك في إحياء حفلات وزارة الشباب والريا للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

"إعلانات زمان" بصالون العم قطامش

كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "اتفرج يا سلام على إعلانات زمان"، على أن يصطحبنا "قطامش" فى جولة مع الإعلانات أيام زمان منذ بداية ظهورها بصورة بدائية في القرن التاسع عشر وتطورها في القرن العشرين، لنجد إعلانات بالكاريكاتير وإعلانات بالشعر والزجل وإعلانات بالصور.

جدير بالذكر أن "قطامش" مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والاهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوانا شعريا.