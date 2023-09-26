الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشروعات استثمارية بـ7 مليارات.. خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية
محافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة المواطن الاستثمارية في الإسماعيلية لعام 2023 والتي شملت عددا من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية.

خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية

وتتمثل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية، في رصف طرق محلية بحوالى 207.4 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 157 مشروعًا.

كما تهدف الخطة إلي توعية المواطنين بشأن وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023، حيث تسعى الخطة إلي تنمية مختلف القطاعات تماشياً مع تحقيق "رؤية مصر 2023".

وبلغت عدد المشروعات في المحافظة، نحو 307 مشروعات بقيمة استثمارية 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023/2022، بنسبة زيادة 29.6% عن العام المالي الماضى، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

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