الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تربط بين الوطن وسيناء.. أهم المعلومات عن إنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية (فيديوجراف)

أنفاق تحيا مصر
أنفاق تحيا مصر

تعد أنفاق تحيا مصر بمحافظة الإسماعيلية وصلة ربط بين غرب وشرق قناة السويس، مما يجعلها أهميتها كبيرة للنقل البضائع.

ونعرض لكم أهم المعلومات عن أنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية، وذلك من خلال الفيديوجراف التالي:

أنفاق تحيا مصر

  • تعتبر أنفاق تحيا مصر من أهم المشروعات التي شهدتها محافظة الإسماعيلية.
  • تربط بين غرب وشرق قناة السويس حيث تمر أسفل قناة السويس.
  • يبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 م.
  • تم حفر الأنفاق بواسطة 3 آلاف مهندس وفني وعامل ينتمون لشركات مصرية.
  • أصبحت مدة العبور بالإنفاق الجديدة لا تتجاوز 20 دقيقة.
  • تعد الأنفاق ممرًا استراتيجيا يدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
أنفاق تحيا مصر تحيا مصر الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية قناة السويس

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يناقش "جودة التعليم" فى اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

بث مباشر.. فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة