تربط بين الوطن وسيناء.. أهم المعلومات عن إنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية (فيديوجراف)

تعد أنفاق تحيا مصر بمحافظة الإسماعيلية وصلة ربط بين غرب وشرق قناة السويس، مما يجعلها أهميتها كبيرة للنقل البضائع.

ونعرض لكم أهم المعلومات عن أنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية، وذلك من خلال الفيديوجراف التالي:

أنفاق تحيا مصر