تربط بين الوطن وسيناء.. أهم المعلومات عن إنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية (فيديوجراف)
تعد أنفاق تحيا مصر بمحافظة الإسماعيلية وصلة ربط بين غرب وشرق قناة السويس، مما يجعلها أهميتها كبيرة للنقل البضائع.
ونعرض لكم أهم المعلومات عن أنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية، وذلك من خلال الفيديوجراف التالي:
أنفاق تحيا مصر
- تعتبر أنفاق تحيا مصر من أهم المشروعات التي شهدتها محافظة الإسماعيلية.
- تربط بين غرب وشرق قناة السويس حيث تمر أسفل قناة السويس.
- يبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 م.
- تم حفر الأنفاق بواسطة 3 آلاف مهندس وفني وعامل ينتمون لشركات مصرية.
- أصبحت مدة العبور بالإنفاق الجديدة لا تتجاوز 20 دقيقة.
- تعد الأنفاق ممرًا استراتيجيا يدفع عجلة التنمية إلى الأمام.