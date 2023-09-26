الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 مكاتب لتوثيق التوكيلات الانتخابية بالإسكندرية.. تعرف على أماكنها

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مقار مكاتب التوثيق المخصصة لعمل توكيلات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأوضحت الهيئة عن تحديد 7 مقار بمحافظة الإسكندرية لإجراء التوكيلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

أماكن مكاتب التوثيق بالإسكندرية

-الرمل أول: 18 تعاونيات سموحة.
-الرمل ثان: برج الفاروق.
-سيدي جابر: 19تعاونيات سموحة.
-المنتزة أول: عمارات ذات الصواري.
-المنتزه ثان: برج الياقوت الكائن بالمندرة بحري شارع ملك حفني بجوار مساكن عثمان احمد عثمان.
-برج العرب: مساكن هيئة المجمتعات.
- العامرية أول: الكيلو 33 مصر/إسكندرية.

وأوضحت الهيئة أنه يفتح باب الترشح لمنصب لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بداية من يوم الخميس 5-10-2023 وحتى يوم السبت 14-10-2023.

9 شروط للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية

وأشارت إلى أن يشترط فيما يترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية الآتي:
- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين
-ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
-أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
- أن يكون متمتعًا لحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه إعتباره.
- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أعفي منها قانونيًا.
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- ألا يكون مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
- أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد في كل محافظة منها، وفي الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مرشح.

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