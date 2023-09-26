أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

سجلت أسعار الدواجن استقرار في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، وفقًا للتقرير اليومي لأسعار الدواجن في بورصة الدواجن، ويجب ملاحظة أن أسعار الدواجن قابلة للتغيير بناءً على العرض والطلب والعوامل الاقتصادية الأخرى، يُنصح المستهلكون بمراجعة أسعار الدواجن في بورصة الدواجن قبل الشراء للحصول على أحدث المعلومات.

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وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

استقرات أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن لتصل إلى 67 جنيها، وتصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 78 جنيها للكيلو.

سجلت سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر بورصة الدواجن ليسجل 85 جنيها، تصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها تصل للمستهلك بـ 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 65 جنيها تصل للمستهلك بـ 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 53 جنيها تصل إلى المستهلك بـ 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها، تصل إلى المستهلك بـ55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 58 جنيها، تصل للمستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 54 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه و الأوراك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

سجل سعر كيلو أوراك الفراخ في المحلات التجارية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 86 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 94 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 54 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن 154 جنيه للكيلو الواحد.