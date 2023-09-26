متطوعة في "حياة كريمة" بالإسماعيلية: المبادرة غيرت حياة الناس (فيديو)

قالت إيمان عبد الفتاح متطوعة في مؤسسة “حياة كريمة” بالإسماعيلية، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أجرت مساعدات كثيرة جدا وتغييرات واقعية وذلك عن طريق إطلاق العديد من المبادرات من بينها على سبيل المثال مبادرة “أنت الحياة” والتي احتوت على العديد من الفعاليات المجتمعية من بينها محو الأمية حيث يجري المواطنون اختبار محو الأمية ويحصلون على شهادتهم على الفور.

وشملت قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات للكشف على المواطنين كما قدمت العديد من الخدمات للمواطنين.

وأوضحت أن “حياة كريمة” غيرت الوضع وخاصة في مدينة القنطرة غرب حيث قدمت العديد من المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا وكذلك تقديم الأدوات الدراسية والشنط المدرسية لهذه الأسر كما استخرجت العديد من بطايق الرقم القومي للمواطنين الغير مسجلين والذين لم يستخرجوا بطايق من قبل.

المبادرة على أرض الواقع

وأوضحت أن مبادرات حياة كريمة تحقق ما يطلبه المواطنين فعليا على ارض الواقع وهذا كان صعب تحقيقه من خلال مبادرات فرديه الى ان حياه كريمه بتجمع بين كافه المبادرات من خلال فاعليه واحده وهذا ما يسهل على المواطنين اصولهم على الخدمات والاستفاده منها موجهه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اطلاق هذه المبادرة التي ساهمت في حل العديد من مشاكل المواطنين.

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