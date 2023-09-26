الإطار التنسيقى يؤكد التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية

أكد الإطار التنسيقي العراقي -الجامع للقوى الشيعية- مساء الإثنين، المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني، مساء الإثنين، التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية، التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي للإطار التنسيقي -المستوى القيادي- عقده في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان نقلته وكالة شفق نيوز العراقية.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية والأمنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على إنجازها بوتيرة متصاعدة.

وأطلع السوداني، خلال الاجتماع، قادة الإطار التنسيقي، على زيارة العراق برئاسته إلى نيويورك، فيما شدد قادة الإطار على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها.

وأكد الإطار في الوقت نفسه "التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة"، وفق نص البيان.

الانتخابات المحلية

وعرض الاجتماع، آخر استعدادات قوى الإطار التنسيقي، لخوض الانتخابات المحلية، داعيًا المواطنين إلى مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم.

وحسم الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، أمره في المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات، عبر 3 قوائم، في حين يرى التيار الذي يقوده مقتدى الصدر، بأنه لا يحتاج الى وجوده داخل "الحكومة أو البرلمان" لأن تأثيره في الشارع أكبر، والتوجيهات تأتي عبر "التغريدات"، حسب الإعلام المحلي.

وسجلت مفوضية الانتخابات، حتى الآن، نحو 294 حزبًا و31 تحالفًا، للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات، وهو عدد أكبر بكثير من العدد الذي سجلته الانتخابات الماضية، التي أجريت عام 2013.

ويفترض أن تتولى مجالس المحافظات اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، والإشراف على مشروعات محلية دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد.