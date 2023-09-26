الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإطار التنسيقى يؤكد التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية

اجتماع اعتيادي للإطار
اجتماع اعتيادي للإطار التنسيقي العراقي

أكد الإطار التنسيقي العراقي -الجامع للقوى الشيعية- مساء الإثنين، المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني، مساء الإثنين، التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية، التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي للإطار التنسيقي -المستوى القيادي- عقده في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان نقلته وكالة شفق نيوز العراقية.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية والأمنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على إنجازها بوتيرة متصاعدة.

وأطلع السوداني، خلال الاجتماع، قادة الإطار التنسيقي، على زيارة العراق برئاسته إلى نيويورك، فيما شدد قادة الإطار على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها.

txt

رئيس مجلس الوزراء العراقى: ملتزمون بالاتفاقات والتفاهمات مع "أوبك"

وأكد الإطار في الوقت نفسه "التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة"، وفق نص البيان.

الانتخابات المحلية

وعرض الاجتماع، آخر استعدادات قوى الإطار التنسيقي، لخوض الانتخابات المحلية، داعيًا المواطنين إلى مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم.

وحسم الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، أمره في المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات، عبر 3 قوائم، في حين يرى التيار الذي يقوده مقتدى الصدر، بأنه لا يحتاج الى وجوده داخل "الحكومة أو البرلمان" لأن تأثيره في الشارع أكبر، والتوجيهات تأتي عبر "التغريدات"، حسب الإعلام المحلي.

وسجلت مفوضية الانتخابات، حتى الآن، نحو 294 حزبًا و31 تحالفًا، للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات، وهو عدد أكبر بكثير من العدد الذي سجلته الانتخابات الماضية، التي أجريت عام 2013.

ويفترض أن تتولى مجالس المحافظات اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، والإشراف على مشروعات محلية دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد.

العراق الاطار التنسيقي القرارات الدولية السوداني الانتخابات المحلية اجتماع اعتيادي

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيسة وزراء إيطاليا تهاجم ألمانيا بسبب دفع أموال للجمعيات الخيرية لإنقاذ اللاجئين

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى