الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء زكى الألفى يكشف لـ"الشاهد" دور المشير طنطاوى فى معركة الدفرسوار

اللواء زكى الألفى
اللواء زكى الألفى

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن اللواء 16 والفرقة 16 بقيادة المقدم محمد حسين طنطاوي الذي أصبح المشير طنطاوي، كانت أكثر فرقة قاتلت في حرب أكتوبر، وكانت في قلب ثغرة الدفرسوار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن قادة الفرقة كانوا 4، قائد فرقة، و3 قائد ألوية، واحد استشهد، واثنان أصيبا.

وأردف: "القادة في حرب أكتوبر كانوا في مقدمة المعركة، وكان الشعار "تقدم واتبعني"، أي أن القائد في المواجهة". 

"الألفي": أبوغزالة كان يحضر تدريبات المدفعية بنفسه

ولفت إلى أن أن المشير أبوغزالة كان قائد مدفعية الجيش الثاني الميداني، وكان يحضر تدريبات المدفعية بنفسه، رغم أن تحت قيادته قادة مدفعية الفرق والألوية والسرايا، وكان يحضر كرسيًا ويجلس، وتصطف أطقم المدافع وتنفذ الرمي، والطقم الذي يصيب يذهب إليه أبو غزالة ويحتضن حكمدار الطاقم والرامي ويمنح الطقم مكافأة مالية فورية، وهذا شكل البناء المعنوي للجنود.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الدفرسوار حرب اكتوبر تدريبات المدفعية المشير أبوغزالة لمقدم محمد حسين طنطاوي المشير طنطاوي

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