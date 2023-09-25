الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

آلاف من أعضاء "مستقبل وطن" يوثقون توكيلات تأييد للرئيس السيسى بالمحافظات (صور)

توكيلات تأييد للرئيس
توكيلات تأييد للرئيس السيسي

قام الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، بجميع محافظات الجمهورية، بتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس السيسي لـ انتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضائه، يوثق توكيلات تأييد ترشيح الرئيس.

توكيلات تأييد للرئيس السيسي 

حيث اصطف أعضاء الحزب وكوادره، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيداً لدعم الحزب، ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

توكيلات تأييد للرئيس السيسي 

وأعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

توكيلات تأييد للرئيس السيسي 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

توكيلات تأييد للرئيس السيسي 

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.

توكيلات تأييد للرئيس السيسي 

أشار إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

"الوطنية للانتخابات": الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة محدد بمدة الإشراف القضائى

الوطنية للانتخابات: بدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023

توكيلات تأييد للرئيس السيسي 
توكيلات تأييد للرئيس السيسي 
توكيلات تأييد للرئيس السيسي 
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