الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الوطنية للانتخابات": الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة محدد بمدة الإشراف القضائى

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، إنه من أهم محاور تحديد الجدول الزمني لإعلان الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يكون داخل مدة الإشراف القضائي الذي نص الدستور على انتهائها في 17 يناير 2024.

وضع قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية

وأضاف حمزة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الإثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدًا كبيرًا ومخلصًا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كل جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقًا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بمناسبة الإعلان عن بدء الانتخابات لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم القرار رقم 3 لسنة 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة لجدول الزمني لإعلان الانتخابات الرئاسية

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