في ذكرى رحيل خالد صالح.. أحمد فهيم لـ"الدستور": نصائحه وتوجيهاته حاضرًة

ارتبط الفنان أحمد فهيم والنجم الراحل خالد صالح، بصلة قرابة أسرية فهو نجل شقيقته.

وكشف “فهيم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أبرز نصائح الراحل خالد صالح الذي تحل ذكراه اليوم الأثنين.

وتحدث أحمد فهيم عن العلاقة القوية التي جمعته بالراحل، قائلًا: "لم أنساه".

وأضاف أنه تعلم التمثيل من الراحل خالد صالح وتأثر به لدرجة كبيرة، فقد كان دائمًا يوجه له النصائح والتوجيهات التي ما زال يذكر معظمها.

نصائح خالد صالح لأحمد فهيم قبل رحيله

وكشف أحمد فهيم عن نصائح خالد صالح له وقال: “قالي ماتعملش حاجة أنت مش قدها وماتقبلش دور كبير وأنت لسه ما تقلتش موهبتك واعطى لنفسك وقت فى أخذ القرارات وابتعد عن التسرع”.

وتابع أن روح خالد صالح كانت وستظل حاضرًة معه في جميع خطواته الفنية ويشاركه بروحه ونصائحه في كواليس أعماله الفنية قائلا: “بتحدى نفسي أثناء التمثيل والتصوير عشان اكون قد المسئولية أمام خالد صالح لأني متأكد انه يشعر بخطواتي الفنية رغم الرحيل”.

محطات في حياة خالد صالح

يذكر أن خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 من سبتمبر عام 2014 وولد في 22 يناير عام 1964 في مدينة الإسكندرية وبدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات قبل أن يحقق شهرته الواسعة.

وبدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، واستمر في ذلك فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله التجارية الخاصة وتفرغ تماما للتمثيل في عام 2000 وهو في السادسة والثلاثين من عمره.

وشارك في عام 2001 في الفيلم الكوميدي “خلي الدماغ صاحي” وسط بطولة جماعية ثم شارك في فيلم “محامي خلع” عام 2002، ومن أهم أعماله السينمائية “تيتو، عمارة يعقوبيان، ملاكي إسكندرية، عن العشق والهوى، ابن القنصل”، ومن أهم مسلسلاته “حلاوة الروح، الريان، تاجر السعادة، بعد الفراق، سلطان الغرام”.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم “الجزيرة 2” عام 2014، وهو الجزء الثاني من فيلم الجزيرة المأخوذ عن أحداث حقيقية، والذي تم إنتاجه عام 2007 وكان من بطولة صديقيه أحمد السقا وخالد الصاوي.