درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-9-2023 فى محافظات مصر

مع بداية الصباح يحرص المواطنون قبل الذهاب لعملهم لمعرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في محافظات مصر عبر جوجل لمواجهة الطقس الحار، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس اليوم على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، برابع أيام فصل الخريف الذي قد بدء جغرافيًا في يوم السبت الماضي.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور على معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في محافظات مصر.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

وأشارت الأرصاد الجوية ببيان صادر عنها، إلى أنّ حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ستكون حارة بمحافظة القاهرة الكبرى وفي السواحل الشمالية للبلاد وفي شمال وجنوب الوجه البحري، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، وذلك مع الاستمرار ستكون الشبورة الكثيفية خلال الصباح الباكر على الطرق المفتوحة والطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، ويكون مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية وذلك على القاهرة الكبرى وفي السواحل الغربية وتكون مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا بارتفاع درجات الحرارة وذلك خلال ساعات النهار، مع الزيادة فى نسب الرطوبة على السواحل وفي القاهرة الكبرى، في حين ستنخفض بقيم تصل لحوالي 10 درجات مع بدء ساعات المساء والليل المتأخرة، إذ سيسود طقس معتدل ولطيف على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-9-2023

محافظة القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى 35 الدرجة الصغرى 25 درجة مئوية.

وجميع السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والدرجة الصغرى 24 درجة مئوية.

وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 38 والدرجة الصغرى 28 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والدرجة الصغرى 28 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 43 والدرجة الصغرى 27 درجة مئوية.

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن هناك شروط تكون موحدة على مستوى العالم التي وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وذلك عند قياس درجة الحرارة وهى:

1- وجود جهاز الترمومتر بصندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

2- ولا يتأثر بالرياح

3- وألا ستصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.