نقيب الفلاحين: مصر عاشت أزهى عصورها الزراعية فى عهد الرئيس السيسى

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر زرعت خلال العام الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، 3 ملايين و650 ألف فدان قمح، وإنتجايتها وصلت إلى 10 ملايين طن، بسبب العلماء المصريين الذين توصلوا إلى بذور قمح عالية الإنتاجية.

وأضاف "أبوصدام" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفلاح المصري باع الإردب الـ150 كيلو قمح بنحو 1500 جنيه، وزادت إنتاجية الفدان من 18 إردبا إلى 32 .

وأكد، أن كل محافظة لها أصناف معينة لزراعتها بحسب التركيبة المحصولية، وفتحنا 160 سوقا جديدة، وصدرنا نحو 7 ملايين طن فائض من الخضروات والفواكه، حتى الأسعار في الأسواق ليست مرتفعة بالنسبة للإنتاج، كيلو الطماطم في مصر بـ25 جنيها، لكنه في فرنسا بما يعادل 100 جنيه.