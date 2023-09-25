مصر السلام للتنمية نناشد "الوطنية للانتخابات" بتوفير لجان اقتراع قريبة بالصعيد

دشنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان المرصد الدائم التابع للمؤسسة غرفة عمليات مركزية وتخصيص أرقام (01000499832_01000012540) لتلقى شكاوى المرشحين وحملاتهم الانتخابية على مدار الساعة فيما يتعلق بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات ومراحلها المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها داخل مصر خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

كوادر شبابية

وأكدت هبة أبوسعدة، مدير المرصد الدائم، أن الهدف من المرصد هو مُتابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية على مدار الساعة، سواء انتخابات رئاسة الجمهورية او مجلس النواب، أو فيما يتعلق بانتخابات الإدارة المحلية فيما بعد، كما أن للمؤسسة خطة لإعداد كوادر شبابية قادرة على مُتابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية، سواء داخل مصر أو خارجها.

أضافت أبوسعده، أن المؤسسة تشكر للشباب ثقتهم فيها وما تلقته من مئات الطلبات للاشتراك ضمن فريق المتابعين الخاص بها وأنها ستحرص على تعريفهم بقواعد المتابعة وآلياتها وتناشد الهيئة مد فترة تسجيل المتابعين ليومين إضافيين كي تستطيع المؤسسة تسجيل كافة متابعيها.

من جانبها أكدت أبوسعدة، أن مرصد الانتخابات بمؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، تلقى شكوى من أهالي قرية الشهامة بوادي الصعايدة التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، تتعلق بعدم توافر مركز انتخابي داخل القرية، الأمر الذي يدفع مواطني القرية إلى مشقة السفر قرابة 30 كم لأقرب مركز انتخابي للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية.

وناشدت المؤسسة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، بضرورة بحث الشكوى وإمكانية توفير مركز انتخابي لأهالي القرية وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة للدوائر الانتخابية.

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.