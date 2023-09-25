الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الصحفيين" يدشن كيانا موازيًا والنقابة ترد باجتماع طارئ للمجلس

خالد البلشي - نقيب
خالد البلشي - نقيب الصحفيين

دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي مجلس النقابة  لجلسة اجتماع طارئ في الثالثة م مساء بعد غدٍ الأربعاء؛ لمناقشة قضية الكيانات الوهمية التي تنال من النقابة بعد قيام أحد أعضاء المجلس بإنشاء “كيان موازي” بالمخالفة للقانون وقرارات المجلس والأعراف النقابية.

بيان الأزمة 

وأعلن عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تأسيس جمعية الصحافة للخدمات والتنمية برقم إشهار 11869 بتاريخ 13/8/2023، لتؤدى دورا شاملا يوفر خدمات متنوعة.

وقال خليفة: “ولدت الجمعية برؤية تبصر واقع الجماعة الصحفية وما تحتاج إليه لتقدم لهم وجها آخر من الخدمات الحقيقية والمؤثرة وتحيطهم برعاية كاملة.. لم تعهدها على هذه الصورة من قبل”.

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وأضاف: تبدأ جمعية الصحافة للخدمات والتنمية فتح باب العضوية للصحفيين وأسرهم من اليوم الإثنين الموافق 25/ 9/ 2023 ويسمح بالانضام للعضوية، الصحفى وزوجته وأبنائه واخوته ووالديه باشتراك سنوى قيمته 60 جنيهًا لكل فرد منهم".

وأكمل: "يبدأ مجلس إدارة الجمعية برئاستى وعضوية مجموعة من الصحفيين الجديرين بالعمل النقابى والخدمى ينتمون إلى مؤسسات صحفية متنوعة فى آداء مهمته وفق النشاط المحدد والمصرح به ويشمل الآتى:

أولا: توفير وحدات سكنية (إسكان تعاونى) وغيره ومقابر وأراضى زراعية.
ثانيا: إقامة الدورات التدريبية بأشكالها المتنوعة لأبناء الصحفيين وأسرهم
ثالثا: تنظيم رحلات الحج والعمرة لأسر الصحفيين بأسعار مخفضة 
رابعا: تقديم المساعدات المالية والعينية للصحفيين فى مواقف ومناسبات عديدة
خامسا: توفير العلاج للصحفيين بالمجان فى مستشفيات تليق بهم

نقيب الصحفيين خالد البلشي الكيانات الوهمية كيان موازي الأعراف النقابية

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