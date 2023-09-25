داعية للمشاركة.. برلمانية: الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الأهم للمصريين

أشادت شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بتنظيم المؤتمر الصحفى العالمي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الإثنين، لدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لإجراءاتها ومواعيدها.

وأكدت عليش أن الانتخابات الرئاسية هى الاستحقاق الأهم للمصريين فى إطار الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور.

وأكدت عليش، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تمثل مسئولية وطنية كبيرة، على النحو الذى ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل لتنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، وأن دعوة المنظمات الدولية للمراقبة يدل على نزاهة وشفافية العملية، فضلا عن إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز؛ لضمان ثقة الناخب فى العملية الانتخابية.



وأشارت عليش إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي يقفون على مسافة واحدة من كل المرشحين وتعهدوا بذلك أمام الشعب المصري، وذلك من أجل تحقيق الدقة والشفافية والنزاهة في الإنتخابات تمثل عرسًا ديمقراطيًا.

التصويت الانتخابي

ودعت النائبة، المواطنين من كافة أطياف الشعب المصرى بالمشاركة الإيجابية في التصويت الإنتخابي، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها، واختيار المرشح الذي يلبى رغباتهم، مؤكدة أن إجراء الانتخابات تتم بصورة ديمقراطية، وستكون معبرة عن إرادة الناخبين والشعب المصري كافة وأمام الرأي العام وكذلك المجتمع الدولي بأكمله.