75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الأول بعد إلغاء هدف مصطفى شلبى

مر 30 دقيقة من الشوط الثاني، من لقاء الزمالك والمقاولون العرب، المقام مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 50، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمد عبدالشافي على رأس عمرو السيسي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وبالدقيقة 58 طالب الزمالك بالحصول على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد مدافع المقاولون.

تألق أبوالسعود بالدقيقة 62 بعد رأسية من زيزو داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء هدف لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي بالدقيقة 65، بعد العودة لتقنية الفار.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم كما تتم متابعة كافة الأحداث قبل المباراة وبعدها على القناة من خلال التغطية التي تقدمها والتحليل الفني، من قِبل باقة من محللي الأداء الفني، وأيضا خبرات اللاعبين السابقين ضمن الاستديو التحليلي الذي يعقب المباراة كما يتم أيضا تحليل الأداء التحكيمي خلال لقاء اليوم من قبل أحد خبراء التحكيم.

تشكيل الزمالك

زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد، حاتم سكر.

وخط الوسط: محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".

والهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبدالرحيم “إيشو”.