عضو "خطة النواب": الرئيس وجه بتوفير المليارات لتنمية الصعيد خلال 5 سنوات

قال أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التمويل الحكومي لتنمية محافظات الصعيد خلال الـ5 سنوات الماضية يُقدر بمليارات الجنيهات.

وأضاف"محسب"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطن المصري حرص على دعم الرئيس منذ 2013، لنخوض جميعًا مسيرة التنمية.

الرئيس السيسي أزال الجروح التي يعيش فيها المواطن

وأوضح أن الرئيس السيسي، دائما يقول إن الشعب هو البطل ويحاول رد الجميل له ورفع المعاناة عنه وهو ما أظهرته المبادرات الرئاسية التي أطلقها على مدار السنوات الماضية.