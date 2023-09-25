شردى يُطالب "الوطنية للانتخابات" بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إننا نشهد إعادة الثقة الكاملة في الحياد والنزاهة، وهذا تكرر عدة مرات، خاصة عندما يخرج الحديث للشعب المصري من قبل القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات.



وطالب “شردي” عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الإثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمن فيهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التشكيك في نزاهة الإشراف على الانتخابات

وتابع محذرًا من محاولة شق الصف والتشكيك في نزاهة هيئة قضائية وطنية.

وأعرب الإعلامي محمد مصطفى،عن سعادته بمقابلة القضاة وشكرهم عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي، وتابع: "شكرتهم كقضاة، وقولتلهم أنا كنت واحد من المرشحين المتعلقين في رقبة القضاة في يوم من الأيام عشان ينصفوني كمعارض".