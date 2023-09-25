الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي يكشف تفاصيل الأزمة الأمنية في بريطانيا (فيديو)

بريطانيا
بريطانيا

كشف المحلل السياسي عمار وقاف تفاصيل الأزمة الأمنية في بريطانيا مؤكدًا أن الشرطة بشكل عام ليست مسلحة ولا يحمل ضابط الشرطة في هذه البلاد سلاحًا، لكن مع تزايد الهجمات الإرهابية كان هناك ضرورة لإنشاء فرقة جديدة من الضباط والعناصر المسلحة الذين بإمكانهم التدخل مباشرة في حالة حدوث عمل إرهابي.

أضاف وقاف، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الاثنين، أنه على مدى السنوات الماضية هؤلاء الضباط شاهدوا ما حدث في الولايات المتحدة وما حدث في فرنسا، وتحميل الشرطة كجهاز لضبط الأمن أقصى مما يحمل بسبب القتل عن طريق الخطأ.

الحكومة البريطانية بحاجه لامتصاص غضب المواطنين

أشار المحلل السياسي إلى أن الحكومة البريطانية بحاجه لامتصاص غضب المواطنين، خاصة الأقليات، ولا بد من التنويه بأن الجيش وضع بحالة استعداد من أجل تزويد شرطة لندن ببدلاء، والآن طلب منه إنهاء حالة الاستعداد، لأن هناك ما يكفي من الضباط وعناصر الشرطة الذين قرروا العودة لعملهم.

أوضح المحلل السياسي أن هناك وعود من رئيس الحكومة بدراسة الأمر، وهناك مراجعة معينة يفترض أن تتم بنهاية العام الجاري لكل هذه المسائل، ومازال هناك حالة تفاوض.

الأزمة الأمنية في بريطانيا بريطانيا محلل سياسي تفاصيل الأزمة الأمنية الكاتب عمار وقاف

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