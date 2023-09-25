يمنية: شوفنا الخير في مصر على يد الرئيس السيسي (فيديو)

قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار سنوات، مسيرة التنمية والتطوير بتدشين العديد من المشروعات القومية الضخمة في إطار استراتيجية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة.

وشهدت ربوع مصر على مشروعات التطوير التي استفاد منها ملايين المصريين، وكان من أهم تلك المشاريع شبكات الطرق والكباري التي ربطت جميع المحافظات بالعاصمة.

وفي هذا السياق، التقت "الدستور" بعددٍ من المواطنين لرصد ردود الأفعال حول مسار العملية التنموية بمصر خلال السنوات الماضية.

قالت مواطنة يمنية، إنها كانت شاهدًة على الإنجازات التي تحققت داخل مصر خلال السنوات الماضية ووصفتها بالمعجزة، حيث أن الإنجازات شملت جميع المجالات الطبية والخدمية واستفاد منها الجميع، وذكرت أنها استفادت من شبكات الطرق التي كان لها تأثير كبير على السكان ووفرت لهم الوقت والمجهود.

وأضافت أنها رأت وشعرت بالأمان داخل مصر وتمنت أن تكون مصرية ولها صوت، لتؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لاستكمال عمليات التطوير ونشر الأمان في ربوع مصر.

https://www.youtube.com/shorts/PHvgp6lpW6c

“المصريين الأحرار” يعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار «الحزبية الشعبية» لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة الآلاف من طلبات الانضمام، كتابيًا وإلكترونيًا، من شخصيات عامة ونُخب فى المجالات المختلفة ومواطنين فى النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة.

وطلب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين، استجابة لطلبات ورغبات الأهالى، للتعبير عن تأييدهم للرئيس السيسى وإعلان الانضمام لحملة تأييده لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وانضم عدد ضخم من المواطنين للحملة الشعبية لـ«المصريين الأحرار»، من أعمار ومحافظات مختلفة، من أسوان وحتى مطروح، ويستمر أبناء الحزب فى عقد اللقاءات المباشرة مع الناس فى الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية، والاختيار الأفضل لصالح مصر وأهلها.

ويستمر الحزب باختلاف المستويات التنظيمية فى تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، لحملة مرشح الحزب، تتضمن التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستى والرقابة والرصد والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيًا وفرعيًا للمتابعة عن كَثب خلال مجريات العملية الانتخابية.