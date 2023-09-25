الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تفرض قيودًا تجارية على شركات صينية وروسية

العلم الأمريكي
العلم الأمريكي

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، قيودا تجارية جديدة على 11 شركة صينية و5 شركات روسية متهمة بعضها بتوريد مكونات لصنع طائرات بدون طيار لصالح العمليات العسكرية الروسية  في أوكرانيا .

القائمة تضم شركات فنلندية وألمانية 

أضافت وزارة التجارة الأمريكية، التي تشرف على سياسة التصدير ما مجموعه 28 شركة، بما في ذلك بعض الشركات الفنلندية والألمانية، إلى القائمة السوداء التجارية، مما يجعل من الصعب على الموردين الأمريكيين شحن التكنولوجيا لهم، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

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يُزعم أن تسع شركات، بما في ذلك شركة Asia Pacific Links Ltd. الصينية وشركة SMT-iLogic الروسية، شاركت في مخطط لتزويد مركز التكنولوجيا الخاصة المدرج سابقًا على القائمة السوداء بأجزاء الطائرات بدون طيار لصالح مديرية المخابرات الرئيسية في روسيا التابعة لهيئة الأركان العامة (GRU).

وقال آلان إستيفيز، رئيس ضوابط التصدير بوزارة التجارة الأمريكية: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات سريعة وهادفة ضد أولئك الذين يواصلون السعي إلى إمداد ودعم حرب بوتين غير القانونية وغير الأخلاقية في أوكرانيا".

بولندا تخطط لتزويد أوكرانيا بالسلاح 

فيما أثار الرئيس البولندي أندريه دودا احتمال تزويد أوكرانيا بأسلحة قديمة من ترسانة بلاده بعد استبدالها بأسلحة أكثر حداثة، في محاولة واضحة لنزع فتيل الخلاف الذي تسبب في توتر العلاقات الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأسبوع الماضي إن وارسو لن ترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا في إطار سعيها إلى إعادة تخزين ترسانتها العسكرية وسط خلاف محتدم بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

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لكن تعليقات دودا اليوم تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية قرض مباشر لتمويل عسكري أجنبي بقيمة 2 مليار دولار لدعم تحديث الدفاع في بولندا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الوزارة:"إضافة إلى دورها الداعم المركزي في تسهيل المساعدة الدولية لأوكرانيا المجاورة، أظهرت بولندا التزامها القوي بتعزيز الأمن الإقليمي من خلال استثماراتها القوية في الإنفاق الدفاعي".

وقال دودا إن التبرع بمعدات أحدث أمر غير مطروح على الطاولة. "يجب استخدام هذه المعدات لتقوية الجيش البولندي. وقال: "نحن لا ننفق المليارات من أجل تسليمها فقط". "عندما يتم استبدال المعدات القديمة بأجهزة حديثة، لا أرى أي مشكلة في إرسالها إلى أوكرانيا."

أمريكا روسيا الصين أوكرانيا القيود الامريكية

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