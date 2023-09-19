أمريكا تطالب بفرض قيود أقوى على شركات التكنولوجيا الصينية

تجاوزت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية خاصة SMIC الصينية العقوبات الأمريكية، وأثار إطلاق الهاتف الذكي 5G Mate 60 Pro تكهنات بأن إدارة بايدن ستشدد الخناق على التطور التكنولوجي في الصين من خلال تشديد العقوبات.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي مايك جالاجر، رئيس مجلس النواب، لقد حان الوقت لإنهاء جميع صادرات التكنولوجيا الأمريكية إلى كل من Huawei وSMIC، لتوضيح أن أي شركة تنتهك القانون الأمريكي وتقوض أمننا القومي سيتم عزلها عن التكنولوجيا لدينا.

لجنة الشؤون الخارجية

وأرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول والعديد من زملائه، بما في ذلك رئيس لجنة القوات المسلحة مايك روجرز، ورئيس لجنة الطاقة والتجارة كاثي ماكموريس رودجرز وجالاجر، رسالة إلى وكيل وزارة الصناعة والأمن (BIS) آلان إستيفيز يعبران عن قلقهما المشترك بشأن شريحة 7 نانومتر الخاصة بهاتف هواوي الذكي.

وجاء في الرسالة: "نظرًا لانتشار التكنولوجيا ذات المنشأ الأمريكي في جميع أنحاء سلسلة توريد أشباه الموصلات، فإن هذه التقارير تشير إلى انتهاك للوائح مراقبة الصادرات الأمريكية".

وجاء في الرسالة: "نحن منزعجون للغاية وحائرون بشأن عدم قدرة مكتب الصناعة والأمن (BIS) على كتابة قواعد مراقبة الصادرات وتنفيذها بشكل فعال ضد المخالفين، وخاصة الصين".

وتستمر الرسالة: "على مدار أكثر من عامين، كتبت لجاننا والعديد من أعضاء الكونجرس إليك بخصوص الثغرات في قواعد بنك التسويات الدولية التي تحاول، دون جدوى، تقييد التكنولوجيا على شركة Huawei وSMIC، من بين شركات أخرى".

وعلى الرغم من هذه المعرفة والضغط المستمر من الكونجرس لتبني سياسات أكثر صرامة، واصل بنك التسويات الدولية منح تراخيص للشركات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني، مثل SMIC، بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وتدعم هذه الشركات جيش الحزب الشيوعي الصيني وكانت مسؤولة عن تصنيع أشباه الموصلات التي تشغل أجهزة هواوي 5G، في انتهاك لضوابط التصدير الخاصة ببنك التسويات الدولية.

ويوصي ماكول وغيره من الموقعين بفرض "عقوبات حظر كاملة" على شركتي هواوي وSMIC وتوجيه اتهامات جنائية ضد مديريهما التنفيذيين - على الرغم من كونهما مستوردين أجانب، وليس مصدرين أمريكيين، كما أن الموقعين على الرسالة هم من الجمهوريين، وجميعهم لديهم مصلحة في جعل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن يبدو ضعيفًا في مواجهة الصين في موسم الانتخابات.