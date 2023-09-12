كيف أصبحت الرقائق السيليكونية مفتاح إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي؟

يتسابق كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا TSMC، وIntel، وIBM، وHuawei، وNTT، لقيادة الموجة الكبيرة التالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في صناعة أشباه الموصلات.

ووفقاً لصحيفة "نيكي" الاسيوية، تعمل النماذج اللغوية الكبيرة التي تمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) على زيادة الاستثمار وتسريع المنافسة في مجال ضوئيات السيليكون، وهي تقنية تجمع بين الدوائر المتكاملة القائمة على السيليكون (ICs) والمكونات البصرية لمعالجة ونقل كميات هائلة من البيانات. كميات من البيانات بشكل أكثر كفاءة.

وانضم جميع المصممين والمصنعين رفيعي المستوى للدوائر المتكاملة وأنظمة الذكاء الاصطناعي ومعدات الاتصالات إلى السباق، بما في ذلك NVIDIA وTSMC وIntel وIBM وCisco Systems وHuawei وNTT وimec، مركز الإلكترونيات الدقيقة المشترك بين الجامعات ومقره في بلجيكا.

مجال الضوئيات السيليكون

تعمل هذه المنظمات وغيرها على مجال ضوئيات السيليكون منذ سنوات عديدة، وبعضها (بما في ذلك Intel وNTT) منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ومن خلال القمة العالمية لضوئيات السيليكون في تايوان، صرح دوغلاس يو، نائب رئيس شركة TSMC المسؤول عن إيجاد المسار لتكامل النظام، لصحيفة Nikkei قائلاً: "إذا تمكنا من توفير نظام جيد لتكامل ضوئيات السيليكون، حيث يمكننا معالجة كلتا القضيتين الحاسمتين المتمثلتين في كفاءة الطاقة والقدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي.

في دعوتها للقمة، لاحظت سيمي (اتحاد صناعة الإلكترونيات الدقيقة) أن "ضوئيات السيليكون أصبحت كلمة طنانة بارزة في صناعة أشباه الموصلات" بسبب عرض النطاق الترددي العالي، ونقل البيانات عالي السرعة، ومسافة النقل الواسعة، وانخفاض استهلاك الطاقة وقابلية التطبيق، إلى الشبكات المتقدمة وهندسة الحوسبة والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والمركبات ذاتية القيادة وأنظمة النقل الذكية.

وعلى الجانب الآخر، ستستفيد صناعة التكنولوجيا الفائقة من ضوئيات السيليكون بطريقة من شأنها تحسين أداء الجهاز والنظام مع تقليل استهلاك الطاقة.

وفقًا لسيمي: “من المتوقع أن تصل قيمة سوق الضوئيات السيليكون العالمية إلى 7.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 25.7٪ من قيمتها البالغة 1.26 مليار دولار أمريكي في عام 2022”. ​

منذ حوالي عام، في سبتمبر 2022، ذكرت DigiTimes أن NVIDIA وTSMC أطلقتا مشروعًا مشتركًا للبحث والتطوير يسمى COUPE، ويرمز إلى Compact Universal Photonic Engine. الهدف من المشروع هو الجمع بين معالجات الذكاء الاصطناعي المتعددة (GPUs) باستخدام تقنية السيليكون الضوئية (SiPh) من NVIDIA.