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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يتابع إجراءات تنفيذ مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، اجتماعًا لمتابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع انتاج السيليكون المقرر اقامته بمدينة العلمين الجديدة فى اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادى المرتفع للاقتصاد المصري.

وأكد الملا، خلال الاجتماع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذى يعد من المشروعات القومية  ذات الاولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية كالكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة اولى، مشيراً الى ان اهمية المشروع تتطلب الاسراع بوتيرة الاجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الاجراءات بما يضمن الاسراع بتنفيذها، لافتاً الى ان الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه.

وشهد الاجتماع متابعة اجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الاولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى والتى استعرضها الدكتور امجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون موضحاً الاجراءات الجارية  لإختيار استشارى التنفيذ  والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الانتاج اللازمة وتم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع ابراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس احمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى  والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروةالمعدنية والجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية والمهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية للسبائك الحديدية.

استراتيجية وزارة البترول البترول والثروة المعدنية الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات القابضة للبتروكيماويات المهندس طارق الملا وزير البترول المهندس إبراهيم مكي المهندس طارق الملا هيئة الثروة المعدنية

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