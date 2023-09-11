الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خبراء: الذكاء الإصطناعي ينضم لأحدث طرق علاج الأمراض النفسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الأمراض النفسية من أكثر المشاكل الصحية انتشارًا حول العالم، حيث تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وتحدث تغيرات كبيرة في السلوك والمزاج والتفكير، ولسنوات عديدة، اعتمدت على العلاجات التقليدية مثل العلاج الدوائي والتحدث مع الاستشاري.

ومع تقدم التكنولوجيا والابتكار في المجال الطبي، ظهرت طرق علاجية حديثة فتحت آفاقًا جديدة وواعدة للتعامل مع هذه الأمراض.

وفي السطور التالية، يقدم الخبراء بموقع "mind" بعضًا من أحدث الطرق العلاجية المبتكرة للحد من الأمراض النفسية المنتشرة.

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أحدث الأمراض النفسية المنتشرة:

اضطراب القلق: 

يعد من أكثر اضطرابات الصحة النفسية شيوعًا في العالم، تشمل أعراضه القلق المستمر والتوتر والخوف الشديد من المواقف المحددة، حيث يعتمد العلاج الحديث لهذا الاضطراب على التقنيات المعرفية السلوكية والاسترخاء العضلي والعلاج الدوائي.

اضطراب التوحد: 

يعتبر التوحد اضطرابًا عصبيًا يؤثر على التواصل الاجتماعي والتصرف، يعتمد العلاج الحديث على توفير بيئة مناسبة وتدريبات سلوكية واجتماعية، بالإضافة إلى العلاج الدوائي.

 

الاكتئاب: 

يشتهر الاكتئاب بأعراضه الشديدة من التعب والحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة، تعتمد الأساليب الحديثة لعلاج الاكتئاب على العلاج المعرفي السلوكي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الكهرومغناطيسي، والعلاج بالضوء.

 

الطرق الحديثة لعلاج الأمراض النفسية:

العلاج بالذكاء الاصطناعي: 

تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم في تطوير تطبيقات وبرامج تساعد على تشخيص ومعالجة الأمراض النفسية بفاعلية أكبر، فعلى سبيل المثال، تستخدم تقنيات التعلم العميق لتحليل أنماط التفاعل السلوكي وتوفير خطة العلاج المناسبة.

العلاج بالواقع الافتراضي: 

يستخدم الواقع الافتراضي في تقديم تجارب ومواقف وهمية مصممة لمساعدة المرضى على التعامل مع المواقف المحددة التي تسبب لهم القلق أو الخوف، حيث يعتبر هذا النوع من العلاج فعالًا في معالجة اضطرابات القلق واضطرابات ما بعد الصدمة.

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العلاج بالأعشاب والمكلات الغذائية: 

تقترب الطب البديل والتكميلي من العلاج النفسي حيث يتم استخدام الأعشاب والتغذية المتوازنة لتحسين الحالة النفسية، بعض الأمثلة على ذلك تشمل استخدام زهرة البابونج وزيت اللافندر لتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

وأكد الخبراء أن وجود طرق علاجية مبتكرة للأمراض النفسية، يشكل تطورًا هامًا في مجال الرعاية الصحية النفسية، حيث يساعد تبني هذه الأساليب الجديدة في تحقيق نتائج أفضل وتحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بأمراض نفسية. 

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