الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: مزارعو بولندا يحتجون ضد قرار رفع القيود عن الحبوب الأوكرانية

الحبوب الاوكرانية
الحبوب الاوكرانية

انتقد مزارعون بولنديون قرار الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على الحبوب الأوكرانية في مايو 2022 بعد أن حاصرت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود - الطريق الرئيسي لصادراتها - في أعقاب غزوها لأوكرانيا .

قالت الجارديان إن القرار نتج عنه انخفاض أسعار الحبوب بشكل حاد في العديد من دول الاتحاد الأوروبي وأصبحت هذه القضية موضوعًا ساخنًا قبل الانتخابات العامة في بولندا في 15 أكتوبر، وتهدد بإحداث صدع كبير بين بولندا وأوكرانيا، فضلاً عن تعميق عدم الثقة بين وارسو والاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المزارعين قوله لوكالة فرانس برس:"منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تغير وضعنا بشكل كبير، بعد واردات الحبوب الأوكرانية، ليس لدينا أي مكان لبيع منتجاتنا وانخفضت الأسعار لدرجة أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج."

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وقال الرئيس البولندي أندريه دودا: "بعد افتتاح السوق، وجد عدد كبير من المزارعين البولنديين أنفسهم في وضع صعب للغاية".

ومنذ ذلك الحين، تحدت المجر وبولندا وسلوفاكيا بروكسل من خلال تمديد الحظر الذي فرضته قائلة إن عليها حماية مزارعيها، مما دفع أوكرانيا إلى طلب تدخل منظمة التجارة العالمية.

قال ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، إن الاتفاقيات بين بولندا وأوكرانيا بعد الغزو الروسي "لم تتضمن بندًا يقضي بإلغاء الزراعة البولندية".

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رفع القيود عن الحبوب الأوكرانية

وأعلنت المفوضية الأوروبية، منتصف سبتمبر الجاري رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

كانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.

أزمة الحبوب الأوكرانية بولندا ​الإتحاد الأوروبي المزارعون الجارديان

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