تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

كشف بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار ضمن برنامج "مبادلة الديون".

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن برنامج إسقاط الديون بدأ قبل 20 سنة، وتكون ديون سيادية قديمة بين الحكومات يتم التعامل معها بتحويل قيمتها إلى مشروعات استثمارية في مصر.

برنامج مبادلة الديون بدأ في 2001

ولفت إلى أن أول مرحلة من البرنامج كانت في 2001 بقيمة 145 مليون دولار، مشروعات في الروبيكي والمرحلة الثانية في 2007 بقيمة 100 مليون دولار، والمرحلة الثالثة كانت مفروض تبقى في 2012، لكن الظروف حالت دون تنفيذها.

وواصل: "نجحنا في مايو الماضي توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، يتم تنفيذ مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، صوامع ومحطات مياه، وتوفير فرص عمل، مشروعات رفع الخدمات في القرى، ولصالح الفئات الأكثر احتياجًا"، لافتًا إلى أن المرحلة ستمتد إلى ديسمبر 2024.