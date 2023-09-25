الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

جريدة الدستور

كشف  بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار ضمن برنامج "مبادلة الديون".

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن برنامج إسقاط الديون بدأ قبل 20 سنة، وتكون ديون سيادية قديمة بين الحكومات يتم التعامل معها بتحويل قيمتها إلى مشروعات استثمارية في مصر.

برنامج مبادلة الديون بدأ في 2001

ولفت إلى أن أول مرحلة من البرنامج كانت في 2001 بقيمة 145 مليون دولار، مشروعات في الروبيكي والمرحلة الثانية في 2007 بقيمة 100 مليون دولار، والمرحلة الثالثة كانت مفروض تبقى في 2012، لكن الظروف حالت دون تنفيذها.

وواصل: "نجحنا في مايو الماضي توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، يتم تنفيذ مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، صوامع ومحطات مياه، وتوفير فرص عمل، مشروعات رفع الخدمات في القرى، ولصالح الفئات الأكثر احتياجًا"، لافتًا إلى أن المرحلة ستمتد إلى ديسمبر 2024.

إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار إيطاليا مبادلة الديون بسام راضي سفير مصر في إيطاليا الروبيكي

مواد متعلقة

حكومة أرمينيا تعلن وصول 6650 شخصًا من كاراباخ إلى يريفان

سيرجى ماركوف: أمريكا مسئولة عن تفجير أنابيب نوردستريم

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف عن مصير التحقيقات فى تفجير أنابيب نورد ستريم

توقف خدمات الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين أزمة مالية أم ورقة ضغط سياسية؟

"ابتلعت الطعم".. الفيلم الوثائقى حرب الاستنزاف يكشف حيلة القوات البحرية لاستدراج المدمرة إيلات

"حرب الاستنزاف".. بطولة 30 جنديًا فى رأس العش تقضى على أوهام الإسرائيليين

"حرب الاستنزاف".. لماذا استمر العرب فى ضخ البترول لأمريكا والغرب بعد العدوان الإسرائيلى؟

"حرب الاستنزاف".. لماذا رفضت أمريكا إدانة العدوان الإسرائيلي على مصر؟

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى