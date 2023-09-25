بسام راضى: إيطاليا الشريك التجارى الأول لمصر فى أوروبا

قال بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن هناك تطورًا ملحوظًا في العلاقات المصرية الإيطالية بدأ بزيارة رئيس الوزراء الإيطالي مع الرئيس السيسي على هامش قمة المناخ كوب 27، والتي كانت بداية لعودة العلاقات لمسارها الطبيعي.

النظرة الإيطالية لمصر نظرة إيجا بية

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن النظرة الإيطالية لمصر إيجابية نلمسها على أرض الواقع، وإيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، مشيرًا إلى أن الشركات الإيطالية تعمل في البنية الأساسية، والزراعة والصناعة.

ولفت إلى أن العلاقات تمضي في مسار إيجابي متطور، منوهًا ان نائب رئيس الوزراء الإيطالي سيزور مصر على رأس وفد كبير في 11 أكتوبر المقبل، معه لفيف من رجال الأعمال الإيطاليين، ورموز الأعمال الإيطالي، سيلتقون مع كبار المسئولين في مصر، وستكون هناك نشاطات ثقافية، والأوبرا الإيطالية سيكون لها عرض ممتاز في مصر يحضرها نائب رئيس الوزراء الإيطالي.