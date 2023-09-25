إبراهيم عادل: الفوز على البنك الأهلى نتاج المجهود الكبير خلال الفترة الماضية

عبر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدف دون مقابل على حساب البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وتسجيله الهدف الوحيد.

وأشار جناح بيراميدز إلى أن الفوز هو نتاج المجهود الكبير الذي بذله الفريق طوال الفترة الماضية، وفترة الإعداد القوية التي خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل، عصر اليوم الاثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز (موسم 2023 /2024).

وسجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي؛ ليمنح بيراميدز ٣ نقاط غالية، ليصبح السماوي رصيده لـ4 نقاط، عقب التعادل الإيجابي للسماوي في الجولة الأولى مع الزمالك، بهدفين لمثلهما.

شدد إبراهيم عادل على أن بيراميدز استحق الفوز، واللاعبون اجتهدوا بشدة مؤخرا وكان لا بد من حصد الثلاث نقاط أمام البنك الأهلي، والفريق يصل للمرمى كثيرا، ولكنه في النهاية ومع توالي المباريات ستتم معالجة أزمة إنهاء الفرص.

واختتم قائلا: "الفريق هذا الموسم هدفه المنافسة على كل البطولات والمرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد".

بيراميدز يحقق أول فوز له بالدوري هذا الموسم

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، إلا أن الدقيقة السابعة، كادت تشهد أول أهداف المباراة، بعد رأسية رائعة من أحمد سامي مدافع بيراميدز، إثر كرة عرضية من زميله محمد الشيبي، لكن محمد أبوجبل أخرج الكرة لضربة ركنية.

ومع الدقيقة الـ31، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، نفذها محمد الشيبي جناح بيراميدز، على رأس فاخري لاكاي الذي سدد كرة، مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو، يلغي حكم الساحة أحمد الغندور، ضربة جزاء تم احتسابها للبنك الأهلي في الدقيقة الـ41، بعد لمس الكرة يد أحد مدافعي بيراميدز داخل منطقة الجزاء.

ومع الدقيقة الـ69، يحرز أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي، هدفا بالخطأ في مرماه لصالح بيراميدز، بعد عرضية محمد الشيبي قابلها إبراهيم عادل بتسديدة من خلفية مزدوجة؛ لترتطم بقدم مدافع البنك وتسكن الشباك.