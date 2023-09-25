سيرجى ماركوف: أمريكا مسئولة عن تفجير أنابيب نوردستريم

رد سيرجي ماركوف، مدير معهد الدراسات السياسية، المستشار السابق للرئيس الروسي على ما يتردد عن تورط سفينة روسية في تفجير خطي أنابيب نوردستريم 1 و2، قائلًا إن موسكو لم تتورط في هذا التدمير، وهو انفجار إرهابي ضد روسيا، والكل يعلم أنه ليس من مصلحة روسيا، وأن من قام بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

ماركوف: الاتحاد الأوروبي يعلم أن الولايات المتحدة المسئولة عن تفجير خط الأنابيب

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاتحاد الأوروبي يخفي الأمر ولا يعترف بالحقيقة، الكل يعلم أن الولايات المتحدة هي الفاعل، لكن لا يريدون التصريح بذلك.

ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوربي تعتمد على الولايات المتحدة، والولايات المتحدة هي من دعت ألمانيا والسويد والدنمارك، أن يقوموا بالتحقيقات لغض الطرف عن مسئوليتها عن الحادث، مردفًا: "كل دول الاتحاد الأوربي يعلمون علم اليقين أن التفجير الإرهابي من صنع الولايات المتحدة، وأنها أمرت الدول باتهام روسيا وهو أمر مضحك، يخلو من أي عقلانية".

وأردف أن الحديث عن أن روسيا أرادت تتخلص شركة غازبروم من مطالبة عملائها بالتعويض وأن تورط أوكرانيا أمام حلفائها، ليس منطقيًا، فروسيا لا تريد اتهام أوكرانيا في تفجير خطي أنابيب نوردستريم 1 و2، لا تحتاج ذلك، والخلاف في الأساس مع أمريكا وليس أوكرانيا، أمريكا التي تقود الحرب.