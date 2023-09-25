الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف عن مصير التحقيقات فى تفجير أنابيب نورد ستريم

أنابيب نورد ستريم
أنابيب نورد ستريم

قال سلامة عطالله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه بعد مرور عام كامل على تفجير خط أنابيب نورد ستريم، لا يوجد تحقيق أوروبي مشترك، لكن توجد مجموعة من التحقيقات، حيث فتحت كل من الدنمارك وألمانيا والسويد، ودول أخرى، تحقيقات كل على حدة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش"، إلى أن التحقيقات مرت بمحطات رئيسية، بمجرد أن تمت 4 انفجارات في خطي الأنابيب نورد ستريم  1 و2، قال الأوروبيون إنه متعمد، ووجهوا الاتهامات إلى روسيا باعتبار أنهم رصدوا بعض السفن الروسية في بحر البلطيق قرب الانفجار وبنحو أسبوع من الوقوع.

وأضاف أنه في ديسمبر قالوا لا يوجد دليل قاطع على أن روسيا من قامت بالتفجير، وبدأت التحقيقات تتجه لوجود مجموعة موالية للحكومة الأوكرانية، استخدموا قاربًا ونقلوا المتفجرات وزرعوها لصالح الحكومة الأوكرانية.

من له مصلحة في تفجير خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2؟

وأوضح عطالله أن جهات عدة كان لها مصلحة في قطع الغاز، أولهم روسيا التي لها مصلحة لقطع الغاز عن أوروبا في ذلك الوقت، وثانيهم أوكرانيا لأنها كانت ضد خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 لأنه يمر عبر روسيا، يتجاوز أوكرانيا وبولندا يعني أن الأوروبيين قادرون على الاستغناء عن الأوكرانيين كعبور ولا يستفيدون من مرور الطاقة الروسية، وثالث مستفيد هي الولايات المتحدة التي كانت رافضة لوجود الأنابيب لأنها تعطي نفوذًا لروسيا داخل أوروبا.

 

 

نوردستريم 1 و2 مطروح للنقاش تفجير نوردستريم 1 و2 تفجير خطين الأنابيب نوردستريم 1 و2 الطاقة الروسية

مواد متعلقة

توقف خدمات الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين أزمة مالية أم ورقة ضغط سياسية؟

"ابتلعت الطعم".. الفيلم الوثائقى حرب الاستنزاف يكشف حيلة القوات البحرية لاستدراج المدمرة إيلات

"حرب الاستنزاف".. بطولة 30 جنديًا فى رأس العش تقضى على أوهام الإسرائيليين

"حرب الاستنزاف".. لماذا استمر العرب فى ضخ البترول لأمريكا والغرب بعد العدوان الإسرائيلى؟

"حرب الاستنزاف".. لماذا رفضت أمريكا إدانة العدوان الإسرائيلي على مصر؟

"حرب الاستنزاف".. ما دور الاتحاد السوفيتي في تراجع عبدالناصر عن استقالته؟

طلاب الجامعات يكشفون عن أسباب تأييدهم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

الباز: مصر لا تتوانى عن دعم أشقائها فى أى محنة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى