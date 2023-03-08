الكرملين: التقرير الأمريكى عن تفجيرات نوردستريم «يفوح برائحة الجريمة»

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء: إن روسيا تتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقترح أي شيء بشأن "هجوم إرهابي" على خطوط نوردستريم دون تحقيق.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد أتت تصريحات بيسكوف عقب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جماعة أوكرانية نفذت الهجوم على خط أنابيب "نورد ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في سبتمبر الماضي.



واعتبر بيسكوف أن التقرير الأخير "ليس غريباً فقط، ولكنه يفوح أيضاً برائحة جريمة هائلة"، مضيفاً أن التقارير الأخيرة بشأن الهجمات على أنابيب "نوردستريم" هي "تحركات منسقة لتشتيت الانتباه".

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولى فى تفجيرات «نورد ستريم

وسبق وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنه تم تعميم مشروع قرار، للتصويت الأسبوع القادم يدعو إلى تحقيق دولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي "نورد ستريم".



وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تليجرام": "وزعنا في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في تفجير "نورد ستريم" سنسعى للتصويت عليه".

وقدمت لجنة الشئون الدولية الروسية إلى مجلس الدوما، ، مسودة تناشد فيها الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق دولي في "جرائم الولايات المتحدة" المرتكبة ضد خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم".

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

ونشر هيرش في 8 فبراير مقالا حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي، وفقا له، كان البيت الأبيض يخشى أنه بسبب عمل الخط، لن ترغب ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.