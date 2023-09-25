عارفة عبدالرسول تكشف لـ"الدستور" تفاصيل دورها فى "عصابة عظيمة"

انتهت الفنانة عارفة عبدالرسول من تصوير مشهدها ضمن أحداث فيلم “عصابة عظيمة” الذي تخوض بطولته الفنانة إسعاد يونس، والمقرر طرحه خلال موسم رأس السنة الجديدة المقبل.

وقالت “عارفة” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إنها تجسد دور والدة "عنبة"، ويجمعها بالفنانة إسعاد يونس، مشهد واحد.

وأضافت أنها تزور"إسعاد يونس" لخطبة نجلتها لابنها “عنبة” ضمن أحداث العمل، مشيرة إلى أنها تعمل كسائقة وتخوض خلال الدور مجموعة من المواقف الكوميدية، رغم ظهورها كضيف شرف بالعمل.

فيلم عصابة عظيمة، بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس، ومن المقرر أن ينتهى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في موسم رأس السنة المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي، الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

جدير بالذكر ان عارفة عبدالرسول شاركت في موسم رمضان 2023، في أكثر من عمل منهم الأجهر، بطولة عمرو سعد تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وشارك فيه كل من درة، سيد رجب، محمود قابيل، أحمد صفوت، أنوشكا، وبابا المجال، بطولة مصطفى شعبان إخراج أحمد خالد موسى.