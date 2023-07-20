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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كنت موظفة بسيطة".. "عارفة عبدالرسول" تروى موقفًا جمعها بـ محمود حميدة

الفنانة عارفة عبد
الفنانة عارفة عبد الرسول

روت الفنانة عارفة عبدالرسول، عن موقف جمعها بالفنان محمود حميدة قبل شهرتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت “عبدالرسول”: "بكيت لما شوفته، وأعرفه من سنين لما جه عندنا قصر ثقافة الأنفوشى لندوة رمضانية، كنت موظفة على قدي، أخدت بنته قعدتها في أول صف وبعت جبتلها شيكولاتة، إنتوا متخيلين موظفة مرتبها على قدها تجيب شيكولاتة، يومها قال كلام زود إعجابى بيه ولما خلصت الندوة قربت منه وقولتله، أنا ف دماغى فكرة سيناريو ممكن أعرضها على حضرتك، وبكل ترحاب إدانى كارت وقالي فى خلال 15 يوم تكونى عندى بالسيناريو، فرحت جدا لأنى كنت مخنوقة ومعنديش إمكانية إني أجي القاهرة وأعرض نفسي كممثلة، قولت أكتب وأنا أصلا كنت واخدة جايزة في القصة القصيرة، فيعني ممكن أحاول أكتب سيناريو".

وواصلت: "حصلت ظروف ودي بقي حكاية، المهم إنه هو السبب في إن حياتي اتغيرت للى بتمناه وفضلت ممتنة ليه من وقتها، شوفته وقالوا لي قربي جنب الأستاذ في الصورة، اترعبت قولت مش معقول، لقيته بيقولي تعالي بابتسامة جميلة، قربت وأنا بترعب وخايفة، قالي نتصور الأول وبعدين عيطي براحتك".

واختتمت: "الصورة باين فيها العياط والرهبة، بس ده يوم للذكرى".

 

 

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