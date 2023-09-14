تعود الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، من جديد للسينما من خلال فيلم "عصابة عظيمة"، وذلك بعد مرور عامين على آخر عمل فني شاركت فيه، وكان فيلم "200" جنيه، الذي عرض عام 2021، وجسدت فيه شخصية "عزيزة السيد"، كما ظهرت ضيف شرف عام 2022 في فيلمي فضل ونعمة، وفيلم من أجل زيكو.

بعد عامين.. تفاصيل عودة إسعاد يونس للسينما ببطولة فيلم "عصابة عظيمة"

وعلم "الدستور" أن الفنانة القديرة إسعاد يونس، ستجسد شخصية والدة الفنان كريم عفيفي واسمها "عظيمة" من خلال أحداث فيلم “عصابة عظيمة”، ويتعرض نجلها إلى عملية نصب كبيرة، مما يغضبها وتفكر في الانتقام، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

وتتصاعد الأحداث الخاصة بالفيلم الذي يشارك به الكثير من الأبطال، من خلال العصابة التي تقرر "عظيمة" تكوينها لاسترداد حق نجلها الذي تعرض للنصب، بمساعدة العصابة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق.

ويتزوج الفنان كريم عفيفي، من الفنانة فرح الزاهد ضمن أحداث الفيلم، والتي تجسد شخصية "ماهي" ضمن أفراد العصابة، لتكون "عظيمة"- إسعاد يونس- هي حماتها، وتوجههم لعملية النصب والسرقة التي تعوّض حق نجلها.

وبدأ أبطال وصنّاع عمل فيلم "عصابة عظيمة" في التصوير منذ مطلع الشهر الجاري –سبتمبر-، ومن المقرر أن يتم طرحه في جميع دور العرض السينمائي، بمجرد الانتهاء من تصويره، والذي سيكون البطولة الثانية للفنانة إسعاد يونس بعد عودتها من خلال فيلم "200 جنيه" الذي عرض منذ عامين.

أبطال فيلم "عصابة عظيمة"

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم "عصابة عظيمة" هو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، ومن بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، وفرح الزاهد، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

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