كريم عفيفى يكشف تفاصيل دوره فى فيلم "عصابة عظيمة"

أعلن الفنان كريم عفيفي عن تفاصيل دوره في الفيلم الجديد “عصابة عظيمة” مع الفنانة إسعاد يونس، معربًا عن سعادته بالوقوف أمام فنانة كبيرة بحجمها.

شخصية كريم عفيفى فى “عصابة عظيمة”

أما عن تفاصيل الدور الذي يقدمه في الفيلم، قال "عفيفي" إنه يسقط خلال أحداث العمل، في فخ نصاب محترف، فيقرر الاتفاق مع والدته “إسعاد يونس”، على تشكيل عصابة لاسترداد حقه مرة تانية في مواقف مليئة بالكوميديا.

الفيلم من تاليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.

ويشارك كريم في فيلم كتف قانوني مع الفنانة هاله صدقي ومجموعه كبيره من النجوم ومن اخراج سامح عبد العزيز.

وشارك كريم عفيفي مؤخرا في بطولة فيلم مطرح مطروح والذي عرض ضمن سباق موسم صيف 2023.

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسّد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ"بويكا"، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يدخل في شجار مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، إذ يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في عديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.