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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر الرسمي لفيلم "مطرح مطروح" تمهيدًا لعرضه بالسينمات

مطرح مطروح
مطرح مطروح

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “مطرح مطروح” البوستر الدعائي الرسمي للفيلم تمهيدا لعرضه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وظهر على البوستر الدعائي لفيلم “مطرح مطروح” أبطال العمل كل من النجم محمود حميدة، والفنانة شيماء سيف، والفنان كريم عفيفي، والنجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا" والفنانة ليلى أحمد زاهر، ومن المقرر طرح فيلم “مطرح مطروح” بدور العرض السينمائي للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسّد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ"بويكا"، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يدخل في شجار مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، إذ يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في عديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

 

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

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