بعد فيلم عصابة عظيمة.. أهم أعمال إسعاد يونس بالسينما

تحظى النجمة إسعاد يونس برصيد فني كبير سواء بالسينما أو التليفزيون، وقدمت خلالها أدوارًا منوعة وشخصيات مختلفة، ولم تقتصر على تقديم الكوميديا وحسب، ولكنها قامت بجسيد أدوار اتسمت بالشر والجدية وحققت خلالها نجاحًا كبيرًا وملفتًا، واستطاعت إسعاد أن تتمكن في تقديم البرامج التليفزيونية، فحققت نجاحًا كبيرًا أيضًا ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي أصبح اسمه لقبًا لها.

وتحضر إسعاد خلال الوقت الحالي لفيلم جديد بعنوان "عصابة عظيمة"، ويتناول فيلم عصابة عظيمة، قصة سيدة كفيفة تدعى عظيمة، تجسد دورها إسعاد يونس وتقوم بتشكيل عصابة مع تتابع الأحداث، وتمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية.

ويرصد "الدستور" خلال التقرير التالي أهم أعمال إسعاد يونس في السينما.

أيام السادات

جسدت إسعاد خلال الفيلم دور المذيعة الرائدة همت مصطفى التي وقع في عشقها السادات، و"أيام السادات" عرض تجاريًا عام 2001 تحت تصنيف أفلام "السير الذاتية" وتناول الفيلم قصة الرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ البداية وحتى حادثة اغتياله في المنصة، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية منهم ميرفت أمين، إسعاد يونس، مخلص البحيري، ومن تأليف أحمد بهجت.

عمارة يعقوبيان

شاركت الفنانة إسعاد يونس في فيلم "عمارة يعقوبيان" رغم ابتعادها عن التمثيل خلال هذا الوقت، وكانت تتولى توزيع العمل فقط، إلا أن الزعيم عادل إمام طلب منها المشاركة فيه، وظهرت خلاله بدور شقيقته.

يذكر أن فيلم "عمارة يعقوبيان" من إنتاج عام 2006 ومن بطولة عادل إمام ونور الشريف وهند صبري وخالد الصاوي وخالد صالح ويسرا وأحمد راتب وأحمد بدير، سيناريو وحوار وحيد حامد وإخراج مروان حامد.

200 جنيه

كما قدمت عام 2021 فيلم "200 جنيه" بدور عزيزة السيد، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد آدم، غادة عادل، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، أحمد السعدني، آسر ياسين، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد ومي سليم.

بكيزة وزغلول

نجاح المسلسل الذي حمل نفس الاسم الساحق دفعها لتحويله إلي فيلم سينمائي عام 1988، كتبت القصة والسيناريو والحوار لفيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، إخراج محمد عبدالعزيز.

شعبان تحت الصفر

وقدمت شخصية زينب عام 1980، في فيلم شعبان تحت الصفر، والذي كان سببًا في ذيع صيتها، من إخراج هنري بركات، تأليف سمير عبدالعظيم، بطولة عادل إمام، وجميل راتب، وإيمان، وعماد حمدي، وقالت يونس وقتها في تصريحات صحفية إن عادل إمام هو من رشحها للفيلم.