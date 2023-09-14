الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرح الزاهد لـ"الدستور": فخورة بالتمثيل أمام إسعاد يونس في "عصابة عظيمة"

الفنانة فرح الزاهد
الفنانة فرح الزاهد

أعربت الفنانة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها الكبيرة بتواجدها ضمن أبطال فيلم "عصابة عظيمة"، الذي تعود به الفنانة إسعاد يونس للسينما بعد مرور عامين على فيلمها الأخير "200 جنيه".

وتابعت الفنانة فرح الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "انا فخورة جدًا وفرحانة إني اشتغلت مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، فكرة وجودي معاها في عمل مثل عصابة عظيمة، وإني أجسد شخصية مرات ابنها عظيمة جدًا، ومخلياني فخورة ومبسوطة بخطواتي في التمثيل".

وأضافت: "الفيلم كوميدي ولذيذ واتمني إنه يعجب الناس ويتبسطوا بيه، زي ما إحنا مبسوطين في الكواليس الخاصة به، والفنانة إسعاد يونس هي ملكت الكوميديا وساعدتني جدًا، وقدّمت ليّ الكثير من النصائح".

بعد عامين.. تفاصيل عودة إسعاد يونس للسينما ببطولة فيلم "عصابة عظيمة"

وتجسد الفنانة فرح الزاهد شخصية "ماهي" والتي ستكون ضمن أفراد العصابة، التي كونتها "عظيمة" –إسعاد يونس- هي حماتها، بحكم أنها ستتزوج من نجلها في الفيلم الذي يجسد دوره الفنان كريم عفيفي، وتوجههم لعملية النصب والسرقة التي تعوّض حق نجلها.

أحداث فيلم "عصابة عظيمة"

وتتصاعد الأحداث الخاصة بالفيلم الذي يشارك به الكثير من الأبطال، من خلال العصابة التي تقرر "عظيمة" تكوينها لاسترداد حق نجلها الذي تعرض للنصب، بمساعدة العصابة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق.

 أبطال فيلم "عصابة عظيمة"

يجدر الإشارة إلى أن فيلم "عصابة عظيمة" هو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، ومن بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، وفرح الزاهد، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

وبدأ أبطال وصنّاع عمل فيلم "عصابة عظيمة" في التصوير منذ مطلع الشهر الجاري –سبتمبر-،  ومن المقرر أن يتم طرحه في جميع دور العرض السينمائي، بمجرد الانتهاء من تصويره، والذي سيكون البطولة الثانية للفنانة إسعاد يونس بعد عودتها من خلال فيلم "200 جنيه" الذي عرض منذ عامين.

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