بعد نفي تصريحات باتشيكو.. مارسيليا يفاوض كريستوف جالتييه لتدريب الفريق

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، تواصل مع كريستوف جالتييه المدير الفني السابق لـ باريس سان جيرمان، من أجل التفاوض معه لتدريب الفريق.

وكان مارسيليا قد أعلن رحيل مارسيلينيو عن تدريب الفريق، لأسباب غير رياضية بعد أزمة مع جمهور النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز، تولى عرضًا من مارسيليا لتدريب الفريق، ليؤكد المدرب ذلك بتصريحات صحفية، لكن النادي الفرنسي نفى ذلك تمامًا من خلال تصريحات خاصة لـ “الدستور”.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية قد أكد بأن جالتييه يحظى بتقدير مسؤولين مارسيليا، وقاموا باستطلاع رأيه في يونيو الماضي لتدريب الفريق، لكنه لم يوافق بسبب انشغاله بالتوصل لاتفاق مالي مع باريس سان جيرمان للرحيل عن الفريق آنذاك.

وأوضح التقرير أن مارسيليا يفكر في الوقت الحالي بشكل جدي، في تعيين جالتييه، حيث تواصلوا معه بالفعل ليعرضوا عليه منصب المدرب

وأشارت الشبكة إلى أن جالتييه لديه عرض ضخم للتدريب في قطر، وهو قد يكون خيار جيد من أجل الابتعاد عن فرنسا في الوقت الحالي، في ظل اتهامه بالعنصرية والتمييز ضد المسلمين، خلال فترة توليه تدريب نيس.

وتابع التقرير أن مارسيليا وجالتييه يتخوفان من عودة المدرب لموطنه مدينة الجنوب الفرنسي، حيث سيلقى استقبالًا غير جيد من قبل المشجعين، بسبب تدريبه للمنافس باريس سان جيرمان الموسم الماضي، إضافة لقضية العنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء.

وقال خافيير ريبالتا المدير الرياضي لـ مارسيليا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "التعاقد مع مدرب بيراميدز؟ هذا غير صحيح، نحن لسنا مهتمين بـ باتشيكو، ولم نقم بتقديم أي عروض له".

وعند سؤاله عما إذا سيكون للنادي رد فعل بعد استخدام باتشيكو لاسمهم، قال: "لا، لا شيء".

ويتولى تدريب فريق مارسيليا فى الوقت الراهن المدير الفني الشاب جاك أباردونادو، وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني مارسيلينيو الذي أقيل لأسباب غير رياضية بعد صدامه مع جمهور النادي.