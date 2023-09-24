الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خاص لـ"الدستور".. مارسيليا الفرنسى يُكذّب جايمى باتشيكو: لم نقدم أى عروض

باتشيكو
باتشيكو

كذّب الإسباني خافيير ريبالتا، المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، بعد ادعائه تلقيه عرضًا من نادي الجنوب في فرنسا.

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد أكدت أن باتشيكو مرشح لتدريب مارسيليا، قبل أن يؤكد المدرب البرتغالي أنه تلقى عرضًا من النادي الفرنسي، وأنه أخبر إدارة نادي بيراميدز برغبته في الرحيل عن الفريق.

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وقال ريبالتا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هذا غير صحيح، نحن لسنا مهتمين بـ باتشيكو، ولم نقم بتقديم أي عروض له". 

وعند سؤاله عما إذا سيكون للنادي رد فعل بعد استخدام باتشيكو لاسمهم، قال: "لا، لا شيء".

ويتولى تدريب فريق مارسيليا فى الوقت الراهن المدير الفني الشاب جاك أباردونادو، وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني مارسيلينيو الذي أقيل لأسباب غير رياضية بعد صدامه مع جمهور النادي.

ماذا قدم باتشيكو مع بيراميدز؟

قاد المدرب البرتغالي فريق بيراميدز في 38 مباراة، استطاع الفوز في 22 مباراة والتعادل في 10 مباريات وخسارة 6 مواجهات.

ونجح فريق بيراميدز في تسجيل 67 هدفًا خلال ولاية باتشيكو، في حين استقبل الفريق في ولاية المدرب البرتغالي 32 هدفًا.

وخسر جايمي باتشيكو فرصة الفوز بثلاثة ألقاب مع فريق بيراميدز، وهي الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المصري، وجميعها أمام نادي الأهلي الذي توج بالبطولات الثلاث.

وأكد باتشيكو أنه قد أبلغ رئيس نادي بيراميدز برغبته في الرحيل عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، المقرر إقامتها الإثنين المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان باتشيكو قد استهل مشواره في الموسم الجديد مع بيراميدز ببطولة الدوري، بالتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، في الجولة الأولى للبطولة.

وأكدت صحيفة "أوجو" البرتغالية أن المدرب البرتغالي في مقدمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

خافيير ريبالتا جايمي باتشيكو باتشيكو مارسيليا بيراميدز

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