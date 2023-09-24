الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يكشف موقفه مع بيراميدز بعد عرض مارسيليا الفرنسى

باتشيكو
باتشيكو

كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، موقفه مع ناديه بعد تلقيه عرضًا من مارسيليا الفرنسي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويتولى تدريب فريق مارسيليا الوقت الراهن، المدير الفني الشاب جاك أباردونادو وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني مارسيلينيو الذي أقيل عقب تلقيه رسائل تهديد من الأولتراس.

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صحيفة برتغالية تعلن تلقي باتشيكو عرضًا من مارسيليا

كشفت صحيفة "أوجو" البرتغالية، عن تلقي باتشيكو عرضًا من نادي أوليمبيك مارسيليا عن طريق بابلو لونجوريا رئيس النادي من أجل تولي تدريب الفريق.

وأكدت الصحيفة البرتغالية، أن المدرب البرتغالي في مقدمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

باتشيكو يبدي رغبته في الرحيل عن بيراميدز

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، رغبته في الرحيل عن الفريق بعدما اعترف بتلقيه بالفعل عرضًا من نادي مارسيليا الفرنسي.

وأكد على أنه قد أبلغ رئيس نادي بيراميدز برغبته في الرحيل عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي المقرر إقامتها الإثنين المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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ماذا قدم باتشيكو مع بيراميدز؟

قاد المدرب البرتغالي فريق بيراميدز في 38 مباراة، استطاع الفوز في 22 مباراة والتعادل في 10 مباريات وخسارة 6 مواجهات.

ونجح فريق بيراميدز في تسجيل 67 هدفا خلال ولاية باتشيكو في حين استقبل الفريق في ولاية المدرب البرتغالي 32 هدفًا.

وخسر جايمي باتشيكو فرصة الفوز بثلاثة ألقاب مع فريق بيراميدز وهي الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المصري، وجميعهم أمام النادي الأهلي الذي توج بالبطولات الثلاثة.
 

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز أوليمبيك مارسيليا الدورى المصرى الدوري الفرنسي

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