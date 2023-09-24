الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة بيراميدز تصدم "باتشيكو" بشأن رحيله عن الفريق

باتشيكو
باتشيكو

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقفهم بشأن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بعد ما تردد في الساعات الماضية بشأن وجود عرض من نادي مارسيليا الفرنسي.

وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز علمت أنه لا يوجد أي عرض رسمي للمدرب حتى الآن والأمر مجرد ترشيحات فقط من بعض الوكلاء.

وتابع المصدر: "إدارة بيراميدز لا تمانع رحيل باتشيكو لكن بشرط دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده وفكرة فسخ التعاقد بشكل ودي مرفوضة تمامًا".

وأضاف: "إدارة بيراميدز غاضبة بسبب خروج المدرب بتصريحات في الساعات الماضية في مختلف وسائل الإعلام يعلن فيها عن رغبته في الرحيل وهو ما أثار استيائهم".

وجدد بيراميدز تعاقده مع باتشيكو بداية الموسم الجاري بشكل رسمي لمدة موسم آخر بعد المستويات المميزة للفريق في الموسم الماضي.

بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو جايمي باتشيكو باتشيكو مارسيليا

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