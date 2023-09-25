الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" بالجيزة: مقراتنا جاهزة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

جانب من اجتماعات
جانب من اجتماعات حماة الوطن

قال مصطفى جعفر سالمان، أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن أمانة الحزب بقيادة النائب نافع عبد الهادي، تدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.

 

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"حماة الوطن" يطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة

توكيلات تأييد الرئيس 

وأضاف “سالمان” في تصريحات له، أن جميع الوحدات ومقرات حزب “حماة الوطن” بالجيزة جاهزة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمل التوكيلات اللازمة، مناشداً أهالي محافظة الجيزة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على النجاحات غير المسبوقة وعدم التقصير في حق بلدهم.

وحث أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، المواطنين بالتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات وبناء للدولة الحديثة.

وأشار مصطفي جعفر سالمان، إلي أن حزب حماة الوطن  هو أول حزب سياسي قد أعلن تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية 24-30، وأن قيادات الحزب بالجيزة وعلى رأسهم، الأمين المساعد النائب طارق عبد العظيم والأمين المساعد أحمد رفعت والأمين المساعد محمد عاشور سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في تشجيع المواطنيين وحثهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.

وسبق أن أعلن حزب حماة الوطن دعمه وتأييده ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لعدة أسباب منها استكمال ما بدأه من مشروعات قومية تنموية ضخمة في كل ربوع الجمهورية وفي كل القطاعات ولتحقيق طفرة ونهضة كبيرة لمصر .

يأتي هذا فيما أعلن المستشار وليد حمزة رئيس  الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

حزب حماة الوطن بالجيزة النائب مصطفى سالمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة دعم الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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