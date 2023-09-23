الأحزاب تنظم مؤتمرات وجولات للتعريف بإنجازات الرئيس

واصلت الأحزاب السياسية فعالياتها الميدانية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة فى محافظة سوهاج، مركز ومدينة البلينا، بمشاركة وفد من قيادات الحزب يضم اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات النوعية بالأمانة المركزية بالحزب.

يأتى هذا المؤتمر فى إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية والنوعية فى عدد من القرى والنجوع والمراكز والأقسام والمحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة.

ونظمت أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتور أحمد العطيفى، زيارات ميدانية، ضمن حملة الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثالثة.

وعقد الحزب سلسلة لقاءات جماهيرية بمحافظات القناة، لتعريف المواطنين بالإنجازات التى قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطن فى المقام الأول، وتسعى أمانة التنظيم لتنظيم زيارات لكل المحافظات على مستوى الجمهورية، من أجل حملة انتخابية على أعلى مستوى، وتحقيق الانتشار المطلوب من خلال القواعد الحزبية لحماة الوطن بجميع محافظات ومدن وقرى ونجوع مصر.

وقال الدكتور أحمد العطيفى إن الحملة مقسمة لعدة محاور، تشمل المحور: السياسى، والإعلامى، والجماهيرى، ويتم من خلالها تنظيم زيارات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصًا فى ظل فترة حرجة تمر بها المنطقة.

وأضاف أنه لا سبيل لاستكمال مسار الجمهورية الجديدة إلا من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى تقديم رسائل إعلامية عبر منصات الحزب بمختلف المحافظات، لتوضيح الحقائق، والرد على الأكاذيب التى يروج لها بعض الجماعات المعادية للدولة المصرية للتأثير على الماراثون الرئاسى.

وكشف «العطيفى» عن تجهيز الحزب مئات المقرات؛ لتكون ضمن حملة الرئيس الانتخابية، بالإضافة لوضع خطة لكل قطاع من أجل تقديم كل التجهيزات اللوجستية لصالح الاستحقاق الرئاسى، فضلًا عن عدة مبادرات مختلفة ستنفذ فى توقيتات متتالية، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه البلاد يعمل على تدشين العديد من المشروعات التى تمس حياة المواطنين، لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل من أجل تنمية مستدامة فى الدولة.

وتابع: «نحن ندرك أزمة الأسعار التى تمر بها البلاد إثر أزمة اقتصادية عالمية، لكن الدولة بفضل توجيهات القيادة السياسية استطاعت أن توفر كل السلع، كما أنها تواجه تحديات كبيرة وتمر بلحظات تاريخية فارقة، واستطاعت إرادة القيادة السياسية أن تتخذ إجراءات حاسمة من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا»، مستشهدًا بالطفرة فى قطاع النقل والمواصلات، لا سيما الطرق والمحاور التى تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات.

وفى السياق ذاته، عقد سلطان أبوالشيخ الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، اجتماعًا لأمانة سيوة، بحضور عبدالعزيز زكريا، أمين مركز سيوة، وأعضاء هيئة المكتب، بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية، وإعداد الكوادر وشباب الحزب للنزول للشارع، والعمل على تقديم كل ما يلزم من أجل تنفيذ توصيات الأمانة العامة بالقاهرة لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات.