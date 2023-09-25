الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالية في مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة

احتفالية مستشفيات
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، و الدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور كريم سالم مدير مستشفى الباطنة، والدكتور زينب دخيل مدير التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

تنظيم احتفالية خاصة باليوم العالمي للصيادلة تقديرًا لجهودهم المبذولة في استكمال المنظومة الطبية 

في بداية كلمته أعرب عاصم العيسوي عن سعادته بتنظيم احتفالية خاصة باليوم العالمي للصيادلة، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في استكمال المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن تلك الاحتفالية تقام للعام الثاني على التوالي.

كما أشاد بالدور الفعال الذي يقوم به القائمين على قسم الصيدلة الاكلينيكية في شتى المجالات الطبية.

دور الصيدلي لا يقل أهمية عن دور الطبيب

وأكد حمدي إبراهيم أن دور الصيدلي لا يقل أهمية عن دور الطبيب، مشيرًا إلى أن المنظومة الطبية تعتبر كيان واحد يتكون من 3 محاور وهم الطبيب والصيدلي والمريض.

وتوجه بالشكر والتقدير للصيادلة على إسهاماتهم في نشر السمعة الطيبة للمستشفيات الجامعية بالفيوم.

 من جهتها قالت نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن يوم 25 سبتمبر، هو اليوم الذي أقره الاتحاد العام للصيادلة للاحتفال باليوم العالمي للصيادلة، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الصيادلة في استكمال المنظومة الصحية وتطوير الرعاية الطبية سواء على مستوى المستشفيات الجامعية أو على مستوى القطاع الخاص.

وتقدم محمد صفاء الدين بالشكر والامتنان إلى الصيادلة بالمستشفيات الجامعية على التعاون الجاد والمثمر في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، مؤكدًا حرص الصيادلة على توافر جميع أنواع الأدوية بالمخازن تحسبًا لأي طوارئ.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم قيادات الصيادلة بالمستشفيات الجامعية وإهدائهم شهادات تقدير ودرع المستشفيات الجامعية.

احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة
احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم اليوم العالمي للصيادلة رئيس الجامعة المنظومة الطبية

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